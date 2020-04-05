Komisyondan geçen İnfaz düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Yaklaşık 90 bin kişiyi ilgilendiren teklif, infaz sisteminde önemli değişikler getiriyor. Cezaların infazında yarı oranında indirime gidilecek. Kalıcı infaz oranı bir bölü iki olarak düzenlenecek.

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına şiddet ve terör suçlarında ise ceza indirimi olmayacak.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde açık cezaevinde bulunanlar 2 ay süreyle cezalarını evde çekecek. Bu süre 2 kez uzatılabilecek.

Konutta infazın da kapsamı genişletiliyor. 65 yaş üzerindekiler, 0-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlar ve bakıma muhtaç durumu raporla ispatlananların cezası konutta infaz edilecek.

Denetimli serbestlikte de değişikliğe gidiliyor. Bir kereye mahsus olmak üzere denetimli serbestlik 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Cezayla orantılı olarak denetimli serbestlik süresi belirlenecek.

"İyi hal" indiriminin otomatik olarak uygulanmasına son verilecek. İyi hal indirimi 6 ayda bir gözlem komisyonunun onayıyla yapılacak.

Yeni düzenlemeyle bazı suçların cezaları da artırılıyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, tefecilik ve canavarca hisle kasten adam yaralamanın cezaları yükseltilecek.

Kapalı cezaevinde olup hiçbir indirimden yararlanamayacak olanlara 1 yıl erken açık cezaevine çıkma imkanı tanınacak

Denetimli serbestlik sırasında aynı suçu bir kez daha işleyenler, hakimin takdirine bağlı olarak açık cezaevine dönebilecek.