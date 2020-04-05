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Yargıtay üyesi Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine seçildi
[Fotoğraf: AA]
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu’nun seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.
Etiketler: yargıtay Rıdvan Gündoğdu resmi gazete recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 02:24
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