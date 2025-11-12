Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 12.11.2025 07:34

Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak

Zorunlu kış lastiği uygulaması cumartesi günü başlayacak, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak
[Fotograf: AA]

Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 15 Kasım Cumartesi günü itibarıyla başlayacak. Uygulama ticari araçlar için takip eden seninin 15 Nisan tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak.

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

Kış Lastiği
