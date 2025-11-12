Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
AA 12.11.2025 07:05

MSB: Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

MSB: Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı
[Fotograf: AA]

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü. 

MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Milli Savunma Bakanlığı'nca, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığı, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceği bildirilmişti.

MSB: Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

Enkazda incelemelere başlandı

Bakanlık tarafından bu sabah yapılan açıklamada, düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

MSB: Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

