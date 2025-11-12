MSB: Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığı, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceği bildirilmişti.

Enkazda incelemelere başlandı

Bakanlık tarafından bu sabah yapılan açıklamada, düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."