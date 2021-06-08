Zirve Yayınevi davasının gizli tanığı İlker Çınar, adının geçtiği ifadeleri FETÖ'nün zorlaması ile verdiğini kaydetti.

O dönem gizli tanık olarak birçok kez ifade veren Çınar, altında imzası olan ifadelerin zorla imzalatıldığını söyledi.

Çınar, "Adliyeye getirildiğimde, her getirilmemde hazırlatılmış ifadeler bana imzalatıldı. İfadelerin hiç birini okuyarak imzalamadım. Bu nedenle kabul etmiyorum. Bu ifadeleri esiri olduğum FETÖ'nün zorlaması ile verdim." dedi.

Davada Deniz Uygar takma adı ile gizli tanık olarak yer almıştı

İlker Çınar, Malatya'da zirve yayınevine yönelik saldırı ile ilgili davada Deniz Uygar takma adı ile gizli tanık olarak yer almıştı. FETÖ'cü savcıların yönlendirmeleri ile verdiği ifadelerin yalan ve yanlış olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan Zirve Yayınevi Kumpası davasında FETÖ üyeleri ile birlikte yargılanmaya başladı.

5'i firari 10 tutuksuz sanığın yer aldığı davanın ilk duruşmasına İlker Çınar katılmadı. Çınar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gizli tanık olarak imzası bulunan beyanlarını kabul etmedi

Aydın'da gözaltına alınan İlker Çınar, mahkemeye verdiği ifadesinde gizli tanık olarak imzası bulunan beyanlarını kabul etmedi.

FETÖ tarafından cebir, tehdit ve işkencenin 2007 yılı haziran ayında başladığını anlatan Çınar, "İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmak üzere Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben 8 sayfadan ibaret dilekçe, beni tehdit eden şahıslar tarafından bana verildi, okumadan ben bu 8 sayfalık dilekçeyi teslim ettim. 8 Sayfadan ibaret dilekçe bana flash bellek içerisinde verilmişti." dedi.

Beyanlarını FETÖ'cü firari savcıların yönlendirmeleriyle vermiş

İlker Çınar, gizli tanık olduğu davadaki beyanlarını, FETÖ'cü firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Cihan Kansız'ın yönlendirmeleri ile verdiğini belirtti.