Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 4-5 Haziran 2021 tarihlerinde kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

04-05-06 Haziran tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde pic.twitter.com/Cs7sPCzTaw — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) June 8, 2021

368 araç trafikten men edildi

2 bin 623 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 1771 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapılırken, 368 araç trafikten men edildi, 34 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

4 bin 361 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenirken, denetimlerde toplam 41 bin 869 trafik kuralı ihlali tespit edildi.

Türkiye geneli hız denetimleri

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında aşırı hızın geldiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun bir şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla, 5-6 Haziran tarihlerinde 2 gün süreyle Türkiye genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 15 bin 796 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı.