Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetlerinde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı.
TSK'nın terörden arındırdığı Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin sızma girişimleri kararlılıkla önleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
Teröristlerin, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındığı vurgulandı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı. pic.twitter.com/3N6p9tIU3s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020
MSB'den sabah yapılan açıklamada ise Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.