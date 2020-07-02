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AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, Yüksek Temsilci Borrell, bir dizi temaslarda bulunacağı aktarıldı.
Borrell'in 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de olması bekleniyor.
Programa ilişkin detayların ayrıntılı olarak duyurulacağı kaydedildi.
Etiketler: Josep Borrell ab türkiye delegasyonuSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:47
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