Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk’ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Irak kuzeyi Hakurk’ta terör operasyonu düzenlendiğini bir video ile duyurdu.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020
Kahraman Komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk’ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK’lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/viXrxneOMg
Bakanlık açıklamasında, "Kahraman Komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk’ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK’lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.