Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışmalar sürüyor.

16 kişi gözaltında

Bu kapsamda tespit edilen 35 hesap yöneticisinden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı, 9 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. ve Muammer K. Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden Mehmet Fatih K. tutuklama, Muammer K. adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Mehmet Fatih K.'nin tutuklanmasına karar verirken, Muammer K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklanan Mehmet Fatih K.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, paylaşımları nedeniyle pişman olduklarını, Bakan Albayrak ve eşinden özür dilediklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 7'sinin yakalandığı, yaşı küçük şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 4 şüphelinin de dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bir kişi daha tutuklandı

Öte yandan, Bakan Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlardan bir kişi daha tutuklandı.