Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da Heiko Maas ile birlikte ortak açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor"

Almanya'da uzmanlardan oluşan bir heyeti de davet etmiştik. Biz güvenilir bir ortamda Almanya'dan gelecek misafirleri ağırlamaya hazırız. Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya’nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke listesinde olması lazım. Sağlık konusunda dünyadaki en iyilerden bir tanesiyiz.https://t.co/o6WipcQqPG pic.twitter.com/jQ8ozqUiEn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2020

Bizim için önemli olan insan sağlığıdır. AB listesi objektif kriterle belirlenmeli, liste siyasi saiklerle yapılmış. Çok verimli toplantı için dostum Heiko'ya bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugünkü görüşmelerimizin olumlu netice getireceğine inanıyorum ve umut ediyorum.

Bütün bu seyahat uyarılarına rağmen Antalya'ya Almanlar geliyor mu, evet geliyor. Bunun sebebi nedir, Türkiye'yi güvenli olarak görüyorlar. Bunları da bugün konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Her şeyin şeffaf olması lazım.

Hiçbir ülke vatandaşı zorla tedaviye tabi tutulamaz, zorla ilaç verilemez. Ayrıca geldi turist, test yapıldı, pozitif vaka çıktı. O turist hastanede değil, otelde vakit geçirmek istedi. Onun için de uygulama yapıldı. Her türlü alternatifi biz düşündük ve buna göre de tedbirlerimizi aldık. Hiç kimseye zorla bir tedavi uygulanamaz, bu insani de değil tıbben doğru değil.

"Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir"

Libya konusunda bizim tutumumuz net. Bizim orada verdiğimiz askeri iş birliği anlaşmamız çerçevesinde danışmanlık.

Fransa Hafter’e silah veriyor bunlar konuşulmuyor, Türkiye’nin Libya’da meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı Türkiye karşıtlığını görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa Hafter’e silah veriyor bunlar konuşulmuyor, Türkiye’nin Libya’da meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı Türkiye karşıtlığını görüyoruz.https://t.co/o6WipcQqPG pic.twitter.com/U5CB3GS0fN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2020

Fransa da gelsin, hep beraber çalışalım. Müttefikler olarak bizim birlikte çalışmamız lazım, Fransa'nın da bu çizgiye gelmesi lazım.

Gemilerimizin Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir.

Bana göre Hafter şansını kaybetti, Libya'da tarafların masaya oturması konusunda biz Türkiye olarak katkımızı devam ettireceğiz. Bizlerin de yapıcı rolü önemli olacaktır. Almanya ile bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz.

Maas: Türkiye'ye ailesini ziyarete gelenler için seyahat uyarısı geçerli değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise ülkesinin seyahat uyarısıyla ilgili, "Türkiye'ye ailesini ziyarete gelenler için seyahat uyarısı geçerli değil" ifadelerini kullandı.