Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin Covid-19 durum raporu yayımlandı.

Rapora göre, 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı. 198 bin 284 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 5 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu.

22-28 Haziran tarihleri arasında 5 bin 773 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Vakaların coğrafi dağılımı

28 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden bu yana laboratuvarda onaylanmış toplam 198 bin 284 koronavirüs hastalığı vakası tespit edildi.

Ülke genelinde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı son 7 günde yüzde 11,8, 14 günde yüzde 23,5 ve 28 günde ise yüzde 41,4 oldu.

Vakaların demografik dağılımı

Türkiye'nin Covid-19 durum raporuna göre, bildirilen tüm vakaların yüzde 48'i kadın, yüzde 52'si erkek.

Bildirilen tüm bu vakalar arasında 14 bin 388’i 15 yaşın altındaki çocuklar (yüzde 7,3), 27 bin 199’u 15 ila 24 yaş arası (yüzde 13,7), 98 bin 32’si 25-49 yaş arası (yüzde 49,4), 36 bin 777’si 50-64 yaş arası (yüzde 18,5), 16 bin 672’si 65-79 yaş arası (yüzde 8,4) ve 80 yaş ile üstü 5 bin 215 kişi (yüzde 2,6). Bildirilen 1 vakada ise yaş bilinmiyor.

En yüksek etki 80 yaş ve üstü kişilerde görüldü.

Covid-19 kaynaklı ölüm oranları

28 Haziran itibarıyla Türkiye’de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97'ye ulaştı. Doğrulanan tüm vakalarda ölüm oranı ise yüzde 2,57 oldu.

Raporda, en düşük ölüm oranı 15-24 yaş grubu için yüzde 0,03 iken, en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üstü hastalar için yüzde 26,94 olarak kayda geçti.

Ölümlerin yaş ve cinsiyet dağılımı

Raporda, Covid-19 kaynaklı 5 bin 97 ölümden 3 bin 183’ünün erkek (yüzde 62), bin 914’ünün ise kadın (yüzde 38) olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerde ortalama yaş 71 iken, tüm ölümlerin 3 bin 573'ü (yüzde70) 65 yaş ve üzerindeydi ancak tüm vakaların sadece yüzde 11'i bu yaş grubundaydı.

28 Haziran tarihine kadar, 15 yaşın altındaki Covid-19 vakaları arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmiş ve doğrulanmış 10 ölüm bulunuyor.

100 bin kişi başına düşen en düşük ölüm sayısı Akdeniz, Ortadoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri oldu.

Salgının son 7 günlük etkisi

Covid-19 salgınında son 7 günde, 100 bin kişide 15’ten fazla vaka, Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Batı Anadolu’da gözlendi.

100 bin kişide son 7 günlük oranlara bakıldığında Gaziantep, Diyarbakır ve Konya için sırasıyla yüzde 25,7, yüzde 23,9 ve yüzde 22 oldu.

Diğer yandan, 100 bin kişide 7 günlük oranlara göre Antalya, Nevşehir ve Muğla’da durum sırasıyla yüzde 1,4, yüzde 1,3 ve yüzde 0,7 oldu.

Bu iller son 7 günde metropoller arasında en düşük etki oranına sahip, turizm için de en çok tercih edilen yerler arasında.

100 bin kişide son 14 günlük oranlar, Gaziantep için yüzde 49, Diyarbakır için yüzde 47,7 ve Konya için yüzde 43,6 iken, aynı durum Hatay, Antalya ve Muğla için sırasıyla yüzde 2,6, yüzde 2,5 ve yüzde 1,6 idi. Bu iller geçmiş 14 günde metropoller arasında en düşük etki oranına sahipti.

Hastane bakımı

28 Haziran itibarıyla Covid-19 nedeniyle hastanelere yatan hasta sayısı 105 bin 416 oldu. Hastanelere yatan hasta yüzdesi 1-28 Haziran arasında, tüm hastaneye yatışlar arasında yüzde 21,1 oldu. Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 7,4'ü entübeydi.

Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 93,4'ü ise taburcu edildi.