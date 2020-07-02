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Bakan Selçuk destek ödemelerinin tarihini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz arasında verileceğini duyurdu.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, haziran ayı ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını belirtti.
Bakan Selçuk, ödemelerin yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğine dikkat çekti.
Kimlik numarasına göre tarih
15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, son haneleri 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödeme yapılacak.
Etiketler: son dakika Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bakan selçuk destek ödemeleri ne zaman yapılacakSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 11:25
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