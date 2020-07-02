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Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/VUfyBikWoM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020
Komandoların sızma girişimindeki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Etiketler: son dakika sızma girişimi msb barış pınarıSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 10:51
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