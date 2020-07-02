Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/VUfyBikWoM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020

Komandoların sızma girişimindeki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.