Bakanlar Almanya'ya gidecek. Türkiye'nin koronavirüs salgını ile aldığı adımlar tek tek anlatılacak. Turizmde güvenli bir ülke olduğu örneklerle ortaya konacak.

Almanya, seyahat açısından riskli 130 ülke arasında Türkiye'yi de gösterince yetkililer harekete geçti.

Türkiye'nin aldığı önlemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bir ziyaret planlandı.

Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlık edecek.

Görüşmelerde, turizm beldelerinde alınan tedbirlere ilişkin sunumlar yapılacak. Havaalanlarından otellere, plajlardan hastanelere kadar alınan önlemler tek tek sıralanacak. Gelen turistlerin hastalanmaları durumunda sağlık sigortaları yoksa tedavilerinin ücretsiz yapılabileceği anlatılacak.

Ziyaret ile Avrupa Birliği'nin öncü ülkelerinden Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kararını değiştirmesi hedefleniyor.