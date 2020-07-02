Emniyet Genel Müdürlüğü, 22 sosyal medya kullanıcısının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaretlerde bulunduğunu tespit etti.

Bu kullanıcılardan 14'ü yakalandı. İstanbul'da bulunan 8 kullanıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İki kişi, savcılığa sevk edildi.

Mersin'de 1 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.