Açık -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.02.2025 08:10

Zehir tacirlerine operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zehir tacirlerine operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 haftada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

 

Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Son Dakika Narkotik Uyuşturucu İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
Hafta sonu hava nasıl olacak?
07:58
Samanyolu’nun iki katı genişliğinde, türünün en büyük gök cismi keşfedildi
07:52
Apple, Çin’de yapay zeka hizmetleri için Alibaba ile anlaştı
07:44
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bulunduğu uçak, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndü
07:42
Yakın bir yıldız sisteminde yaşama elverişli gezegen keşfedildi
07:38
İklim değişikliği çikolatayı da tehdit ediyor
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ