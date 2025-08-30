Açık 23.9ºC Ankara
Gündem
AA 30.08.2025 20:02

Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında "saygı uçuşu" yaptı.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma ve prova için uçtu.

Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden SOLOTÜRK, saat 18.45'te Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu

Gösteriyi ailesiyle izlemeye gelen vatandaşlardan Mehmet Güven Suvak, SOLOTÜRK'ü ilk kez izlediğini belirterek, "Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Emeklerine sağlık gerçekten, mükemmel bir gösteriydi. Allah zeval vermesin." dedi.

Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu

Suvak'ın 8 yaşındaki kızı Zümra Suvak ise prova uçuşu seslerini duyduğunda babasının kendisini Zafer Bayramı'nda gösteriyi izlemeye götürme sözü verdiğini, gösteriyi günlerdir sabırsızlıkla beklediğini ve sonunda izleyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
