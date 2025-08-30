Açık 32.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.08.2025 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün tahribatını telafi ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün tahribatını telafi ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribatın telafi edildiğini söyledi. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir günde gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kahraman ordumuz necip milletimizle yekvücut olup zafere ulaştı. Emperyalistler bu topraklardan edebiyen kazındı. 

"Milletimiz esarete boyun eğmez"

30 Ağustos'ta milletimiz, zillete asla rıza göstermeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. Milletimiz esarete boyun eğmez. 

Erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, imanlarıyla peygamber ocağımızın sancağını yurt içinde ve dışında iftiharla dalgalandıracak evlatlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesi'ne her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz.

 

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. 15 Temmuz darbe girişimini 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik."

Ayrıntılar geliyor...

