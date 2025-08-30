Açık 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.08.2025 14:58

Çelik'ten ABD'ye "vize" tepkisi: Adaletsiz bir karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır" ifadesini kullandı.

Çelik'ten ABD'ye "vize" tepkisi: Adaletsiz bir karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve diğer Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

ABD yönetiminin kararını, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır" şeklinde değerlendiren Çelik, bu kararın, BM'nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip ettiğini ifade etti.

"Her açıdan haksız ve hukuksuz"

BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesinin, BM'yi anlamsız kılma çabası olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin'in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir. Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti'nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur.

Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' ve kimse Filistin'in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir."

ABD, BMGK öncesinde Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti
ABD, BMGK öncesinde Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti

ETİKETLER
Ömer Çelik AK Parti ABD Filistin Devleti Mahmud Abbas
Sıradaki Haber
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Bakan Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
15:47
Balıkesir'de orman yangını
15:35
Deprem bölgesinden 504 öğrenci YKS’de başarıyla üniversiteye yerleşti
15:29
Gazze’de son 3 haftada 1000 yetişkin açlık nedeniyle hastanelik oldu
15:12
Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
14:42
Gazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Antalya'da TCG Kaş hücumbotu halkın ziyaretine açıldı
Antalya'da TCG Kaş hücumbotu halkın ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT ve SAS komandolarından nefes kesen gösteri
TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT ve SAS komandolarından nefes kesen gösteri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ