Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.08.2025 13:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

Büyük Zafer'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın​​​​​​​, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

 

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Gazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
14:41
Soykırımcı İsrail Gazze'de fırın çevresini bombaladı: 11 kişi hayatını kaybetti
14:37
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı
14:28
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
14:01
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu
13:46
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda 20 ülkeden 1434 yüzücü kulaç attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ