Gündem
AA 30.08.2025 14:28

Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek

Osmangazi Köprüsü'nün altından hava çekimi 64 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçları geçiş yapamayacak.

Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, herhangi bir liman veya kıyı tesisine uğramadan, sefer talimatı bekleme, arıza sonucu yedek parça ya da teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde gemi ve deniz araçları, önceden liman başkanlığına veya geminin bulunduğu yerde varsa Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan limanda belirlenen sahalara demirleyebilecek. Bu gemilerden alınacak ücretler ilgili mevzuatı uyarınca belirtilen süreler gözetilerek tahsil edilecek.

Değişiklikle, yönetmeliğin Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına özel hükümleri de düzenlendi.

Buna göre, Osmangazi Köprüsü'nün altından hava çekimi 64 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasak olacak. Hava çekimi 60 ve 64 metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının köprünün altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar idare tarafından belirlenecek.

Yönetmelikle, bazı liman başkanlıklarının saha koordinatları da yeniden belirlendi.

