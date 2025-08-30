CHP'li belediye başkanı zabıtalara saldırdı

İddiaya göre CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, iki zabıta memurunu görev tanımlarında olmamasına rağmen bir okulun bahçesine parke taşı döşemek için görevlendirdi.

Zabıta memurları görevlendirildikleri okula gitti. Ancak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek çalışmayı reddetti.

Bir süre sonra Kale Belediye Başkanı Hayla da okul bahçesine gitti. Elinde sopa ile zabıta memurlarını saldırdı. Zabıta memurunu darbedip kovaladı. O anlar okulun güvenlik kameralarına da yansıdı.

Parke taşı döşemeye itiraz ettikleri için şiddet gördüklerini söyleyen 2 zabıta memuru hastaneden darp raporu aldı. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'dan şikayetçi oldu.