Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.08.2025 16:39

CHP'li belediye başkanı zabıtalara saldırdı

Denizli'nin CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, görev tanımı dışındaki işte görevlendirilmelerine itiraz ettikleri iddiasıyla sopa ile zabıta memurlarına saldırdı. Zabıtaların şikayetçi olduğu Belediye Başkanı Hayla’nın saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, iki zabıta memurunu görev tanımlarında olmamasına rağmen bir okulun bahçesine parke taşı döşemek için görevlendirdi.

Zabıta memurları görevlendirildikleri okula gitti. Ancak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek çalışmayı reddetti.

Bir süre sonra Kale Belediye Başkanı Hayla da okul bahçesine gitti. Elinde sopa ile zabıta memurlarını saldırdı. Zabıta memurunu darbedip kovaladı. O anlar okulun güvenlik kameralarına da yansıdı.

Parke taşı döşemeye itiraz ettikleri için şiddet gördüklerini söyleyen 2 zabıta memuru hastaneden darp raporu aldı. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'dan şikayetçi oldu. 

ETİKETLER
CHP Denizli Zabıta
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
"Yaren" leylek göç yolculuğuna başladı
17:37
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
17:11
"Huzur İstanbul" uygulaması: 621 şüpheli gözaltında
17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün tahribatını telafi ettik
16:11
Bakan Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
15:47
Balıkesir'de orman yangını
Vatandaşlar Ata'nın huzurunda
Vatandaşlar Ata'nın huzurunda
FOTO FOKUS
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ