Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen sığınmacılar, sahil güvenlik ekipleri sayesinde kurtarıldı.
Yeşilova Körfezi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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