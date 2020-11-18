Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Ege Denizi'nde Yunan güçlerinin botla ölüme terk ettiği 25 düzensiz göçmen, Türk askerleri tarafından fark edildi, Sahil Güvenlik ekiplerince de kurtarıldı.
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik sert tutumu devam ediyor.
Yunanistan’a ait iki sahil güvenlik gemisi, 9 Kasım'da, Ege Denizi'nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu Türk kara sularına doğru itti.
İki gemi daha sonra onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaparak bölgeden ayrıldı.
O anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla dakika dakika kaydedildi.
Ege'de ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına yine Mehmetçik yetişti. Düzensiz göçmenler, TCSG-21 Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri Yunanistan
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