Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 6 terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Son Dakika Fırat Kalkanı Harekatı PKK/YPG
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