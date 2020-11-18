Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 6 terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.