Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri Eylül ayında Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta örgütsel dokümanlar ele geçirdi. O dokümanlar arasında teröristlere ait toplu fotoğraflar da bulundu.

Ellerinde uzun namlulu silahlarla poz veren 21 kişi tek tek incelenerek kimlikleri tespit edildi. Poz verenlerden birinin de Kahramanmaraş HDP Pazarcık ilçe başkanı Naci Kızıler olduğu ortaya çıktı.

PKK/YPG saflarında silahlı faaliyette bulunmuş

PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla yer alan, 33 yaşındaki Kızıler'in 2 yıl Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde PKK/YPG saflarında silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi.

Polis, HDP Pazarcık İlçe Başkanlığı ile Naci Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine cuma günü operasyon düzenlemişti.

HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.