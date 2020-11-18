Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakan Yardımcılığına Sebahattin Aydın atandı
Sağlık Bakan Yardımcısı Mehmet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı.
Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.
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