Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enerji teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
TBMM Genel Kurulu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Teklifle, madencilik sektöründe bürokrasi azaltılacak, ruhsat işlemleri hızlandırılacak.
Enerji sektörü ve madencilik alanında yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi Meclis gündemine geldi. Teklifin geneli üzerine görüşmeler yapıldı.
47 maddeden oluşan teklif ile madencilik sektöründe bürokrasi azaltılacak.
Doğal gaz hatları genişleyecek
Maden aranabilmesi için özel mülkiyet izni alınamasa da ruhsat sahası dışında geçici tesisler kurulabilecek.
Kentlerde, yapı kayıt belgesi alınan yerleşim yerlerine doğal gaz verilecek.
BOTAŞ'ın denizlerdeki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde, Kamu İhale Kanunu'ndan istisna hükümler uygulanacak.
Etiketler: TBMM Genel Kurulu
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