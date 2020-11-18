Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 48 şüpheli itirafçı oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 21'i tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve itirafçı olan 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün deşifresi çalışmaları sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler yapılanması"nda görevli 29'u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında 6 Kasım tarihinde gözaltı kararı verilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince yapılan sorguda, 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı
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