Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.''
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/0BFJtMlQC6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2022
Etiketler: Sınır Güvenliği FETÖ PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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