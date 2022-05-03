Açıklama, Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara ilişkin yapılan bilgilendirmede,

Her iki ülkede uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sona erdiği belirtildi.

"Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.