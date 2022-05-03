Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 01:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan ve Kırgızistan Türkiye'den yapılan uçuşlarda test istemeyecek
Yunanistan ve Kırgızistan, Türkiye'den bu ülkelere yapılan uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı.
Açıklama, Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara ilişkin yapılan bilgilendirmede,
Her iki ülkede uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sona erdiği belirtildi.
"Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: THY Yunanistan Kırgızistan Hava Yolu Ulaşım Koronavirüs Tedbirleri
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