Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 3 Mayıs 1944'e ilişkin yaptığı paylaşımda, söz konusu günü milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı olarak niteledi.

Bahçeli, "3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir" dedi.

3 Mayıs 1944, dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir. 3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 2, 2022

Mesajında, Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyeceğinin altını çizen Devlet Bahçeli, "Türk milliyetçileri, geçmişten aldıkları güç ve ilkeleriyle, milletimizin rızası olmadan yapılacak her türlü gayri meşru müdahaleye dün olduğu gibi bugün de, yarın da cesaretle karşı durmaya devam edecektir" dedi.

Bahçeli, Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.