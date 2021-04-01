Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK üyeleri yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişi yakaladı. Şüphelilerden 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütüne üye oldukları belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika FETÖ PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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