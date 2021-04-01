İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY’nin yurt dışı yapılanmasıyla ilgili çalışmalarda terör örgütünün Kazakistan yapılanmasındaki önemli isimleri deşifre etti.

Havalimanında yakalandılar



Haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün yurda giriş yaptı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri 2 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İkisi de iş adamı



Şüphelilerin Kazakistan'da firma sahibi oldukları ve FETÖ'ye maddi destek sağladıkları öğrenildi.