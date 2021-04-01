Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Kazakistan yapılanması sorumluları yakalandı
FETÖ/PDY’nin Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterip örgüte maddi destek sağladıkları tespit edilen, A.B. ve E.B. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY’nin yurt dışı yapılanmasıyla ilgili çalışmalarda terör örgütünün Kazakistan yapılanmasındaki önemli isimleri deşifre etti.
Havalimanında yakalandılar
Haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün yurda giriş yaptı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri 2 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
İkisi de iş adamı
Şüphelilerin Kazakistan'da firma sahibi oldukları ve FETÖ'ye maddi destek sağladıkları öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Kazakistan
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