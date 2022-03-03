Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan sınırında 5'i terör örgütü mensubu 8 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sınır hattında yoğun denetimler devam ediyor. Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5'i terör örgütü mensubu 8 kişi yakalandı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit edildi. Edirne İpsala'da görev yapan hudut birlikleri 8 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/aHsGdRxeF4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2022
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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