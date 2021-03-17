Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye gelecek
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesini ele alacağız" dedi.
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