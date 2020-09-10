Yunanistan masada olduğu gibi sahada da gerginliği tırmandırıyor. Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.

Karada'daki Yunan askerlerini de TRT haber görüntüledi. Yunan askerlerinin Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.

Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti. Karaada Türkiye'ye sadece 1,5 mil uzaklıkta yer alıyor.

TRT Haber ekipleri daha önce Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği görüntülemişti. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi görüntülenmişti.

Haber: Taylan Yıldırım

Kamera: Mürsel İlhan