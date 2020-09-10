Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı
Yunanistan, Meis Adası’nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Karaada'daki askeri hareketliliği TRT Haber görüntüledi. Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.
Yunanistan masada olduğu gibi sahada da gerginliği tırmandırıyor. Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.
Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.
Karada'daki Yunan askerlerini de TRT haber görüntüledi. Yunan askerlerinin Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.
Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti. Karaada Türkiye'ye sadece 1,5 mil uzaklıkta yer alıyor.
TRT Haber ekipleri daha önce Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği görüntülemişti. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi görüntülenmişti.
Haber: Taylan Yıldırım
Kamera: Mürsel İlhan
Kamera: Mürsel İlhan
Etiketler: Yunanistan Meis adası karaada doğu akdenizSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 15:19
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