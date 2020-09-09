Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.



Meis Adası’ndaki askeri hareketlilik gün geçtikçe artıyor. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz ve radar istasyonu TRT haber ekipleri tarafından görüntülendi.

Meis Adası’nın en yüksek noktasındaki telsiz ve radar istasyonunu @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/xjPrTazskY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2020

Radar istasyonunda 2 Yunan askerinin faaliyetleri dikkat çekti. Adada bir de gözetleme kulübesi göze çarptı.





Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik teknesi de Meis Adası çevresinde devriye görevi görüyor.





Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.