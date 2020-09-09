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Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 16'ncı kavuşma gerçekleşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin PKK tarafından kaçırılan çocuklarını bulmak için başlattığı evlat nöbetinde 16'ncı kavuşmanın yarın gerçekleşeceği müjdesini verdi.
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden biri daha yarın evladına kavuşacak.
Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Soylu, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek" dedi.
Diyarbakır Anneleri, tarih yazıyor— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) September 8, 2020
16. kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek...
Çalışıyoruz,
Devamı da gelecek
Etiketler: süleyman soylu evlat nöbeti diyarbakır anneleri DiyarbakırSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 03:28
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