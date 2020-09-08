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Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, Denizli ve Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Pakdemirli, mesajında, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, Denizli ve Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar. Bir kıvılcım ile geleceğimizi yakmayın" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: orman yangını tarım ve orman bakanı Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 22:12
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