Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim sisteminde özgün tasarımıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören imam hatip okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'i şiddetle kınadığını belirtti.

Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

Bakan Selçuk'tan tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "İstisnasız tüm öğrencilerimizin yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.