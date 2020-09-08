Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 565 test yapıldı, 1761 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 52 hasta vefat etti, 1093 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 253 bin 245'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, vaka sayısı 283 bin 270, vefat sayısı 6 bin 782 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1159, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bugün 110 binden fazla test yapıldı ve 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan, birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığından ek "COVID-19 Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda valiliklere "COVID-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek,

Ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1, sonraki haftalarda ise 2 gün okula gidecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadesini kullandı.

"İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak." bilgisini paylaşan Selçuk, 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır." açıklamasında bulunarak, sınıf mevcudunda sağlanan azalmanın okul servislerine de aynı oranda yansıyacağına işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından Heybeliada'daki araziye ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir pandemi hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır." ifadesine yer verildi.

EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Türk-İş'ten COVID-19 nedeniyle karantinada olan işçi için yasal düzenleme talebi

Türk-İş Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Aile bireyi hasta olduğu için karantinada bulunan ancak kendisi teşhis almamış işçiye hastalık sigortası üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesine imkan verir şekilde bir düzenlenme yapılması, virüse karşı sürdürülen mücadele sürecine olumlu katkı sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.