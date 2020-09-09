Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunlarını hedef aldı.

Mütercimler'in nefret söylemi kısa sürede tepki topladı.

Erbaş: İmam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gencimiz birer gelecek ve umuttur. İlimle irfanla bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olmuş köklü eğitim yuvalarımızdan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Bu yaklaşımı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Gül: Gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Okul sıralarında inancına, toprağına, milletine bağlı erdemli dostlar biriktirdik. Dün olduğu gibi bugün de imam hatiplerimiz ve tüm okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor."