Haber Giriş: Kaynak: AA
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Bayat, adliyeye sevk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, zanlının deniz yoluyla patlayıcı getiren kişi olduğu öğrenildi. Zanlı, 48 saat süren gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 14:43
- 14:29
- 14:44
- 14:18
- 14:25
Sıradaki Haber
AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz