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Kamu Personeli Danışma Kurulu COVID-19 gündemiyle toplanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını açıkladı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olarak belirlendi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:46
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