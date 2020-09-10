Şehirlerarası yolculuklarda ortalama hız alınacak. Plaka tespit edilerek, cezalar adrese gidecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı Trafik Birim Amirleri 2'inci Etap Koordinasyon Toplantısında, "Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz" dedi.

İlk uygulama Ankara etrafındaki karayollarında başlayacak

Soylu, ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücülerin hangi hızda seyretmesi gerektiği gibi konularda uyarılacağını belirtti.

Böylece aşırı hızlı olup kontrol noktalarına yaklaşınca hızını düşürenler tespit edilecek. İlk uygulama ise Ankara etrafındaki karayollarında başlatılacak.

Ölümlü trafik kazaları azaldı

Bakan Soylu ayrıca, ölümlü trafik kazalarının, alınan önlemler sayesinde azaldığına dikkat çekti.

Soylu, "2019 6. ayı ile 2020 6. ayı arasında kaza yeri ve olay sonrası hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda 4 bin 996 olmuş. 5 binin altına çok yılar sonra düşmüştür." dedi.

Narkotik operasyonlarında ele geçirilen tırlar eğitim aracına dönüştürüldü

Bakan Soylu, narkotik operasyonlarında ele geçirilen tırların, eğitim aracına dönüştürüldüğünü ve 400 bin çocuğa eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.