Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliğinden açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

Van’daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz.

[Koronavirüsle mücadele önlemleri] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Van’daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz.https://t.co/XZuNuoEmf6 pic.twitter.com/kSmZ1ZNqcD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2020

Maske ve mesafeden taviz veren her şehirde vaka artışını görüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...