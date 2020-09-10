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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 Iraklı gözaltında
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin Kırşehir'de kaldıkları farklı adreslere eş zamanlı düzenlenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdiği öğrenildi.
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