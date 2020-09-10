Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
F-16 ve Türk Yıldızları'ndan İzmir selamlaması
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında F-16'lar ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu yapmıştı. MSB o uçuşun kokpit görüntülerini yayınladı.
Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı. F-16'ların alçak uçuşu ve akrobasi timi Türk Yıldızları'nını gök yüzüne ay yıldız çizdiği anlar ilgi çekti.
MSB'den yapılan paylaşımda, "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımız ve gökyüzündeki akrobasi timimiz Türk Yıldızları, İzmir halkına selamlama ve saygı uçuşu icra etti" denildi.
Etiketler: Türk Yıldızları msb izmir F-16Son Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:44
Sıradaki Haber
Doğu Akdeniz için NATO devrede: Kritik toplantı bugün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz