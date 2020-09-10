Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı. F-16'ların alçak uçuşu ve akrobasi timi Türk Yıldızları'nını gök yüzüne ay yıldız çizdiği anlar ilgi çekti.

MSB'den yapılan paylaşımda, "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımız ve gökyüzündeki akrobasi timimiz Türk Yıldızları, İzmir halkına selamlama ve saygı uçuşu icra etti" denildi.